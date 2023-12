Möglicherweise der Fahrer eines Schneeräumfahrzeuges hat im Zeitraum von Mittwochabend, 19.30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 07.15 Uhr, in der Keplerstraße einen dort geparkten BMW X1 gestreift und dabei erheblichen Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro an der Fahrerseite des Autos angerichtet.

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne den am BMW angerichteten Schaden zu melden. An den Beschädigungen konnten orangene Farbantragungen festgestellt werden, welche eventuell auf ein Räumfahrzeug hinweisen. Die Polizei Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise zu dem Unfall.