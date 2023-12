Rund 8000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos der Marke Mercedes hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Mittwochvormittag an der Kreuzung der Dreifaltigkeitsbergstraße mit der Hindenburgstraße passiert ist.

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Gegen 10.20 Uhr fuhr ein 38-jähriger mit einem Mercedes der C-Klasse auf der Hindenburgstraße. An der Kreuzung mit der bevorrechtigten Dreifaltigkeitsbergstraße missachtete der Mann die Vorfahrt und es kam zur Kollision mit einem Mercedes der E-Klasse, dessen 87-jähriger Fahrer auf der Dreifaltigkeitsbergstraße unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.