Schneeglätte hat am Donnerstagmittag zwischen Spaichingen und Schura auf dem kurvigen Streckenverlauf der Kreisstraße 5913 zu mehreren Unfällen kurz vor der Viehweide geführt.

Spaichingen - Schura, K 5913, Lkr. Tuttlingen (ots) - Gegen 12.30 Uhr kam ein 22-jähriger Fahrer eines Nissan Micra auf der Fahrt in Richtung Schura in einer Rechtskurve auf der Gefällstrecke kurz vor der Viehweide nach links von der K 5913 ab und prallte gegen die Schutzplanken. Umherfliegende Fahrzeugteile des Nissans beschädigten die Frontscheibe eines nachfolgenden Ford Focus. Der entstandene Sachschaden bei diesem Unfall beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Kurz danach, ebenfalls auf der Fahrt von Spaichingen in Richtung Schura, bremste ein 38-jähriger Hyundai-Fahrer sein Fahrzeug ab, als er den beschädigten Nissan des vorangegangenen Unfalls auf der Straße sah. Eine dem Hyundai folgende 22-jähriger Fahrerin eines Renaults wollte ebenfalls anhalten, geriet beim Bremsen ins Rutschen und prallte in das Heck des Hyundais. Auch ein dem Renault folgender 21-jähriger Golf-Fahrer geriet beim beabsichtigen Bremsen auf der schneeglatten Straße ins Rutschen und stieß mit seinem Wagen gegen das Heck des Renaults. Bei diesem Unfall entstand an den drei beteiligten Autos rund 11000 Euro Schaden. Personen kamen nicht zu Schaden.