Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Samstagabend, kurz nach 19 Uhr, auf der Bahnhofstraße.

St. Georgen (ots) - Der Fahrer eines silbernen Autos, vermutlich ein Audi, fuhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Bärenplatz / Stadtmitte. Auf Höhe der Hasemannstraße kam er in einer Rechtskurve wegen zu hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er einen entgegenkommenden Mitsubishi Eclipse Cross eines 45-Jährigen an der linken Seite. Ohne anzuhalten und sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. An der Fahrerseite des Audis dürften durch den Streifvorgang ebenfalls Beschädigungen entstanden sein. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Unfallverursacher machen können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07724 94950-0 zu melden.