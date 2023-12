Am frühen Freitagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in Steißlingen zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann tödlich Verletzungen erlitten hat.

(Steißlingen/Landkreis Konstanz) (ots) - Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen tranken zwei Männer im Alter von 61 und 53 Jahren zuvor zusammen Alkohol, worauf es zunächst zu einem Streit und schließlich zu einer Auseinandersetzung kam. Im weiteren Verlauf nahm der 61-Jährige ein Küchenmesser, stach auf den 53-Jährigen ein und verletzte ihn tödlich.

Die Beamten der Kriminalpolizeidirektion Rottweil haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Beschuldigte wurde am heutigen Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Untersuchungshaft wurde erlassen.



Staatsanwaltschaft Konstanz, Staatsanwältin Patricia Müller, Telefon 07531 280 -0



Polizeipräsidium Konstanz, Kriminalhauptkommissarin Tatjana Deggelmann, Telefon 07531 995-1010