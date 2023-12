Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, in der Lange Straße.

Steißlingen (ots) - Der Unbekannte beschädigte einen geparkten grauen Daihatsu Sirion an der linken Seite. Das Auto stand am rechten Straßenrand gegenüber der Hausnummer 44. Der Verursacher flüchtete unter Zurücklassung eines Schadens in Höhe von rund 3.000 Euro. Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet die Polizei in Steißlingen unter der Telefonnummer 07738 97014.