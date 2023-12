Ein unbekannter Täter ist am Dienstag in den frühen Abendstunden in ein Wohnhaus im Ziegelweg eingebrochen.

Steißlingen (ots) - Im Zeitraum zwischen 17 und 18 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Dort betrat er mehrere Räume, entwendete jedoch lediglich eine geringe Menge Bargeld.



Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Ziegelwegs beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, zu melden.