Am frühen Freitagabend (15.12.2023), musste die Polizei in Steißlingen zu zwei Wohnungseinbrüchen, einmal in die Singener Straße und Im Stäudler ausrücken.

Steißlingen (ots) - Jeweils im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 20 Uhr gelangten die Einbrecher durch aufhebeln der Terrassentüre in die Wohnobjekte und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Teilweise wurde Schmuck, Uhren, Bargeld oder ähnliches entwendet. Die genaue Schadenshöhe war noch nicht zu beziffern. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, mögen sich beim Polizeirevier Singen, unter der Telefonnummer 07731 888-0, melden.