Bei einem Auffahrunfall an der Einmündung der Autobahnabfahrt A98 auf die Bundesstraße 31 sind am Montagmorgen insgesamt rund 17.000 Euro Blechschaden entstanden.

Stockach, A98,B31 (ots) - Eine 43 Jahre alte Frau fuhr mit einem Subaru auf der A98 von Überlingen kommend in Richtung Stockach. An der Anschlussstelle Stockach-Ost hielt sie an der Einmündung zur B31 verkehrsbedingt an. Ein hinter ihr fahrender 25-Jähriger mit einem Honda Civic erkannte das haltende Auto zu spät und prallte in das Heck des Wagens. Sowohl der Subaru als auch der Honda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.