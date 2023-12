Am Donnerstagvormittag ist es auf der Bundesstraße 313 zwischen Hoppetenzell und Zizenhausen beinahe zu einem Unfall gekommen.

Stockach (ots) - Ein 31-jähriger Audi-Fahrer war gegen 11.30 Uhr auf der B 313 aus Richtung Hoppetenzell kommend in Richtung Zizenhausen unterwegs. Der Mann überholte direkt vor einer unübersichtlichen Linkskurve einen vor ihm fahrenden VW-Transporter eines 36-Jährigen. Der Transporterfahrer und auch entgegenkommende bislang unbekannte Autofahrer mussten eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch auf seiner weiteren Fahrt in Zizenhausen soll der 31-Jährige gefährliche Überholmanöver durchgeführt haben.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und weiteren geschädigten Autofahrern. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07733 9960-0 zu melden.