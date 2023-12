Zwei leicht verletzte Personen und insgesamt rund 11.500 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls auf der Kreisstraße 6140 zwischen Büßlingen und Tengen am Freitagabend.

Tengen (ots) - Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit einem Daimler auf der K 6140 von Büßlingen in Richtung Tengen. Dabei verlor der junge Mann auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen, woraufhin das Auto nach links von der Straße abkam. Der Pkw fuhr zunächst eine Böschung hoch und überschlug sich anschließend. Glücklicherweise erlitten zwei 18 Jahre alte Mitfahrer lediglich leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An dem Daimler entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 11.500 Euro.

Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den demolierten, nicht mehr fahrbereiten Wagen.