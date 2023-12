Ein Autofahrer hat am Montagabend, gegen 23 Uhr, auf der Autobahn 81 einen Unfall verursacht.

Trossingen A81 (ots) - Der 29-jährige Mercedes-Fahrer war von Stuttgart in Richtung Singen unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Villingen-Schwenningen und Tuningen nach links von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei streifte der Mann die Mittelschutzleitplanke. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.