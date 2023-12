Bei einem Unfall am Montagmittag, gegen 12.30 Uhr, auf der Kreisstraße 5911 ist eine 54-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden.

Trossingen (ots) - Die Frau fuhr mit einem Toyota Aygo von Aixheim kommend in Richtung Trossingen. Infolge von winterlichen Straßenverhältnisse geriet der Toyota in einer Linkskurve ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Baumstammlager. Bei dem Unfall zog sich die Toyota-Fahrerin leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des beschädigten Autos, an dem ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand.