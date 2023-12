Zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ist es nach einem Gebäudebrand am Samstagnachmittag in der Kronenstraße gekommen.

Trossingen, Lkr. Tuttligen (ots) - Anwohner teilten kurz vor 16 Uhr über Notruf mit, dass es an einem Gebäude in der Kronenstraße zunächst einen Knall gegeben habe und nun Rauch zu sehen sei. Zudem würde ein Teil der Hauswand an dem Gebäude fehlen. Nach der Alarmierung rückte die Feuerwehr unter der Leitung von Jan Obst mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften zu dem gemeldeten Brand aus. Zudem fuhren zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie zwei weitere Fahrzeuge des Rettungsdienstes zusammen mit acht ehrenamtlichen Helfern des DRK zur Brandörtlichkeit.



Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich das Erdgeschoss des Hauses in Vollbrand, der dann Zug um Zug von der Feuerwehr gelöscht wurde. An dem Gebäude entstand erheblicher Brandschaden, dessen Höhe noch nicht feststeht. Zumindest die Erdgeschosswohnung sowie eine weitere Wohnung des Hauses sind nicht mehr bewohnbar.



Im Zuge der Überprüfung des Gebäudes durch die Feuerwehr konnte in der Erdgeschosswohnung des Hauses der Leichnam einer durch den Brand umgekommenen Person festgestellt werden. Bei dieser Person handelt es sich mutmaßlich um den 63-jährigen Wohnungsinhaber. Ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes zog sich bei den Einsatzmaßnahmen eine Schnittverletzung zu und musste ärztlich behandelt werden.



Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache und den näheren Umständen des Brandes sowie zur Identifizierung des Leichnams dauern an.