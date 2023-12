Rund 10.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagabend auf der Straße "Im Tal" ereignet hat.

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Kurz nach 18.30 Uhr fuhr ein 37-jähriger mit einem Peugeot 206 auf der Straße "Im Tal" stadtauswärts. Etwa auf Höhe der Hausnummer 38 querte eine Katze die Fahrbahn. Beim Ausweichen geriet der Peugeot ins Schleudern und prallte gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi A6. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Peugeot musste abgeschleppt werden.