Zu einem Verkehrsunfall und einem Sachschaden in Höhe von rund 13000 Euro ist es am späten Freitagabend in dem zu dieser Zeit mit Schnee bedeckten Einmündungsbereich der Straße "In Grubäcker" auf die Tuninger Straße gekommen.

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Gegen 23.15 Uhr wollte ein 20-Jähriger mit einem Audi A6 von der Straße "In Grubäcker" auf die bevorrechtigte Tuninger Straße abbiegen. Beim Bremsen vor dem Einmündungsbereich geriet der Audi ins Rutschen und drehte sich um 180 Grad. Zeitgleich bog eine 40-jährige Toyota-Fahrerin von der Tuninger Straße aus Richtung Stadtmitte kommend nach rechts auf die Straße "In Grubäcker" ab. Zwischen beiden Autos kam es zur Kollision, wobei keine Personen verletzt wurden. Wie sich bei den Unfallermittlungen herausstellte, hatte der 20-Jährige zuvor "Driftübungen" auf einem mit Schnee bedeckten Firmenareal durchgeführt. Zudem ergaben die Unfallspuren, dass der junge Mann vermutlich auch kurz vor dem Unfall auf der Straße "In Grubäcker" solche "Rutschübungen" durchgeführt hat und es deshalb zum Unfall kam. Aus diesem Grund beschlagnahmten die eingesetzten Beamten den Führerschein des 20-Jährigen. Der muss sich nun in einem Strafverfahren wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantworten.