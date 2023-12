Am Montagmorgen hat sich auf der Bundesstraße 311 zwischen Tuttlingen und Möhringen ein Unfall ereignet, bei dem insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden entstanden sind.

Tuttlingen (ots) - Ein 62-Jähriger fuhr mit einem Lastwagen auf der linken Fahrbahn der Christian-Scheerer-Straße in Richtung Möhringen. An der Fahrbahnverengung wechselte der 62-Jährige auf die rechte Spur und kollidierte dabei mit einem dort fahrenden Seat einer 34-Jährigen. An dem Laster entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, den Schaden am Seat schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro.