Am Freitagvormittag, kurz vor 09 Uhr, ist es an einem Wohngebäude in der Neuhauser Straße nahe dem Ärztehaus zu einem Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gekommen.

Tuttlingen (ots) - Beim Anzünden eines Ölofens durch eine 42-jährige Bewohnerin entzündeten sich Ölreste im Bereich des Ofens, wodurch ein Brandalarm ausgelöst wurde. Noch vor dem Eintreffen der mit vier Fahrzeugen und 13 Mann anrückenden Feuerwehr, die zusammen mit einem Rettungswagen und einem Notarzt zur Brandstelle fuhr, erlosch das entzündete Öl wieder. Zu einem Sach- oder Personenschaden war es nicht gekommen.