Zu einem Parkrempler und einer folgenden Unfallflucht ist es am Donnerstagvormittag, in der Zeit zwischen 09.10 Uhr und 09.35 Uhr, auf dem Kaufland-Parkplatz an der Stockacher Straße gekommen.

Tuttlingen (ots) - Dort fuhr ein Unbekannter gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten Fiat Panda. Ohne sich um den angerichteten Schaden am vorderen, rechten Kotflügel des Fiats in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, entgegen.