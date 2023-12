Ein Unbekannter hat in der Zeit von Samstag bis Sonntagnachmittag an einem vor dem Gebäude Ludwigstaler Straße 11 abgestellten blauen Opel eine Seitenscheibe eingeschlagen und so mehrere hundert Euro Sachschaden an dem Auto verursacht.

Tuttlingen (ots) - Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, entgegen.