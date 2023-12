Ein vergessener Kochtopf auf einem eingeschalteten Herd einer Wohnung im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße "In Aspen" hat am Sonntagabend zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr geführt.

Tuttlingen (ots) - Kurz vor 20 Uhr ging bei der Feuerwehrleitstelle die Meldung eines Küchenbrandes in dem Mehrfamilienhaus ein. Unverzüglich nach Meldungseingang fuhren mehrere Polizeistreifen sowie die Feuerwehr Tuttlingen unter der Einsatzleitung von Klaus Vorwalder mit sechs Fahrzeugen und 17 Mann zu dem gemeldeten Brandort. Dort wurden zunächst die insgesamt 62 Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert, während die Feuerwehr den Brandherd bekämpfte. Wie sich herausstellte, hatte eine 43-jährige Bewohnerin Frittier-Öl auf dem Ceranfeld ihrer Wohnungsküche erwärmt, um entsprechende Speisen zu frittieren. Anschließend vergaß die Frau den eingeschalteten Herd, sodass sich das Öl im Kochtopf entzünden konnte. Durch den Brand wurden Teile der Kücheneinrichtung beschädigt. Nach erster Schätzung beläuft sich der durch das Feuer entstandene Sachschaden auf über 1000 Euro. Nach den Löscharbeiten konnten die Bewohner wieder in das Gebäude. Auch die Wohnung der 43-Jährigen blieb nach dem Durchlüften bedingt bewohnbar.