Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat ein Autofahrer bei einem Unfall am Dienstagmittag auf der Landesstraße 424 zwischen Villingendorf und Talhausen.

Villingendorf, L424 (ots) - Ein 19 Jahre junger Mann fuhr mit einem VW Golf von Villingendorf in Richtung Talhausen. Nachdem er ein vorausfahrendes Auto überholte, scherte der junge Mann nach rechts ein, wobei er mit seinem Wagen in den schneebedeckten Grünstreifen geriet. In der Folge verlor er die Kontrolle über den Golf der auf die beginnende Schutzplanke rutschte, sich anschließend überschlug und schließlich auf dem gegenüberliegenden Bankett zum Liegen kam. Der 19-Jährige befreite sich selbstständig aus dem demolierten Wagen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Zur Bergung des Golfs, an dem ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, war ein Kran-Abschlepper erforderlich.