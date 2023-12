Zur Aufklärung einer Unfallflucht beigetragen hat ein geschädigter Autofahrer selbst am Dienstag in der Hauptstraße.

Vöhrenbach (ots) - Ein 66-Jähriger parkte gegen 11.30 Uhr vor einem Einkaufsladen und bemerkte nach dem Einkauf frische Unfallspuren an seinem Skoda Oktavia. Ein ursprünglich neben seinem Auto abgestellter silberner Audi 80 fehlte, fuhr jedoch kurze Zeit später am Geschädigten vorbei. Dabei fiel dem Skodabesitzer auf, dass am Audi Beschädigungen waren, die zu den Schäden am Skoda passten. Mit diesem Hinweis konnte die Polizei schnell einen 63-jährigen Autofahrer ermitteln, der den Schaden in Höhe von knapp 1.000 Euro am Skoda verursachte. Gegen den 63-jährigen Audifahrer leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht ein.