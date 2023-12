Insgesamt fünf Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Schaden hat es bei einem Unfall gegeben, den eine Autofahrerin am Sonntagmittag gegen 12 Uhr auf der Schützenstraße verursacht hat.

Vöhrenbach (ots) - Eine 34-jährige Hyundai-Fahrerin fuhr auf einen verkehrsbedingt haltenden Mercedes B 220 eines 80-Jährigen auf und schob diesen noch auf einen davor stehenden Dreier-BMW, an dessen Steuer eine 28-jährige Frau saß. Beim Aufprall zogen sich die Unfallverursacherin und drei bei ihr im Auto mitfahrende Kinder leichte Verletzungen zu. Sie kamen vorsorglich in eine Klinik. Auch der Fahrer des Mercedes kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.