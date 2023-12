Diebe sind am frühen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr in der Schwenninger Innenstadt "In der Muslen" aktiv gewesen.

Villingen-Schwenningen (ots) - Die Täter klauten zwei Tische, die im Außenbereich vor einem Eiscafe standen. Der Diebstahlschaden beläuft sich geschätzt auf ein paar hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise auf die Diebe geben können, sich unter der Telefonnummer 07720 8500-0 zu melden.