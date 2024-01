Am Montagabend gegen 20 Uhr ist es in der Nähe des Schwenninger Bahnhofs zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.

Villingen-Schwenningen (ots) - Bereits in Ringzug von Trossingen nach Schwenningen gerieten zwei junge Männer in Streit mit weiteren Personen. Nach Verlassen des Zuges in Schwenningen gerieten beide erneut, diesmal mit einer Personengruppe, in ein Wortgefecht. Dieses eskalierte in der Neckarstraße in eine handfeste Auseinandestzung, bei der ein 19-Jähriger eine Verletzung an der Hand erlitt. Ein 17-Jähriger zog sich eine blutende Verletzung am Kopf zu. Die Hintergründe der Streitigkeiten sind unbekannt weshalb die Polizei Zeugen sucht und diese bittet, sich unter der Telefonnummer 07720 8500-0 zu melden.