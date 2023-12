Zu einem versuchten Raubüberfall auf einen Lebensmitteldiscounter ist es Freitagabend in der Schubertstraße in Schwenningen gekommen.

(VS-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots) - Ein mit einer Mütze und OP-Maske vermummter Mann betrat gegen 20.00 Uhr den Lebensmittelmarkt. Nach durchgeführtem Bezahlvorgang forderte er den Kassierer unter Vorhalt eines Messers auf, Geld aus der Kasse auszuhändigen. Nachdem dies vom Verkäufer verneint wurde, flüchtete der Täter unerkannt in unbekannte Richtung aus dem Markt. Beim Täter soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten und ca. 180 Zentimeter großen Mann von schlanker Statur mit schwarzen Haaren und heller Haut ohne Brille gehandelt haben. Er war zur Tatzeit mit einem dunkelgrünen Trenchcoat und schwarzer Kapuze bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schwenningen unter der Rufnummer 07720/85000 entgegen (AM).