Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag versucht, in eine Filiale einer Bäckerei in der Sturmbühlstraße einzubrechen.

Villingen-Schwenningen (ots) - Sie versuchten, eine Schiebe-Eingangstür einzudrücken, was ihnen jedoch nicht gelang. Sie gelangten nicht in die Innenräume, verursachten jedoch trotzdem einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07720 8500-0, zu melden.