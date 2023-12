Ein 53-jähriger Pedelec-Fahrer hat sich am Donnerstagabend bei einem allein beteiligten Sturz im Bereich des Kreisverkehrs Milanstraße, Wieselsbergstraße und Eckweg leichte Verletzungen zugezogen und musste in eine Klinik gebracht werden.

VS-Villingen (ots) - Gegen 19 Uhr fuhr der Mann mit einem Pedelec auf dem Radweg im Bereich des genannten Kreisverkehrs und wollte die Milanstraße auf dem Radüberweg in Richtung eines Schnellimbiss-Restaurants überqueren. Hierbei stürzte der 53-Jährige aus unbekannten Gründen und zog sich eine Verletzung am Becken zu. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den Mann zur weiteren Untersuchung in das Schwarzwald-Baar Klinikum.