Einen Streifenwagen auf Einsatzfahrt behindert hat am Sonntag gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 523 zwischen Villingen und Dauchingen ein Autofahrer.

Villingen-Schwenningen (ots) - Die Polizisten waren mit ihrem Einsatzwagen mit Blaulicht und Martinshorn nach Dauchingen unterwegs. Ein vorausfahrender 34-Jähriger in einem Audi bemerkte den herannahenden Streifenwagen. Anstatt ihm sofort Platz zu machen und vorbeizulassen, beschleunigte der Autofahrer jedoch und behinderte die Polizei bei der Einsatzfahrt. Der Einsatz in Dauchingen stellte sich als Fehlalarm heraus, hat aber für den Audi-Fahrer nicht unerhebliche Konsequenzen: da er der Polizei nicht sofort freie Bahn verschaffte und sie bei der Einsatzfahrt behinderte, muss der Mann mit einem einmonatigen Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und einer Geldbuße in Höhe von 240 Euro rechnen.