Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 6000 Euro Sachschaden an einem BMW und an einem Renault Megane sind die Folgen eines Unfalls, der am frühen Mittwochabend zwischen Villingen und Bad Dürrheim auf der Bundesstraße 33 passiert ist.

VS-Villingen - Bad Dürrheim, B 33 (ots) - Auf der Fahrt in Richtung Bad Dürrheim musste eine 26-jährige Fahrerin eines Renaults knapp einen Kilometer nach der Gaskugel und kurz vor einer Parkbucht der B 33 gegen 17.15 Uhr verkehrsbedingt abbremsen. Ein dem Renault folgender 22-jähriger BMW-Fahrer reagierte zu spät und prallte mit seinem Wagen in das Heck des Renaults. Hierbei zog sich die Renault-Fahrerin leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Um die Unfallstelle zu räumen, wurden die beiden beteiligten Autos vorübergehend auf dem Parkplatz an der B 33 abgestellt.