Ein dreister Dieb hat in der Zeit von Sonntagmorgen bis Mittwochnachmittag auf dem Areal eines AHG-Autohauses im Gewerbegebiet "Auf Herdenen" an einem dort abgestellten BMW Mini Cooper die beiden vorderen Bremssättel abmontiert und gestohlen.

VS-Villingen (ots) - Zum Zwecke des Diebstahls schraubte der Täter zunächst die beiden vorderen Räder ab, um an die Bremssättel zu gelangen. Nachdem der Dieb auch diese abmontiert hatte, brachte er die Räder wieder an und flüchtete mit den gestohlenen Bremssättel. Da der Täter eine gewisse Zeit für den Diebstahl benötigt hat und das Montieren an dem Mini über die Weihnachtstage aufgefallen sein könnte, bittet die Polizei Villingen um Zeugenhinweise. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen an dem nahe dem Kreisverkehr Querspange und Nordring gelegenen Autohaus gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel.: 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.