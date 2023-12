Am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr hat ein Autofahrer auf der Wieselsbergstraße einen Unfall mit insgesamt rund 10.000 Euro Sachschaden verursacht.

Villingen-Schwenningen (ots) - Ein 21-jähriger Audi Fahrer bog mit seinem A 4 von der Wieselsbergstraße nach links in den Eckweg ein und stieß mit einem ebenfalls 21-Jährigen in einem Renault Laguna zusammen, der in diesem Moment entgegenkam.