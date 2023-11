Am Freitag, im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 15.45 Uhr, hat ein unbekannter Täter ein Auto, das auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Straße "Am Krebsgraben" parkte, beschädigt.

VS-Villingen (ots) - Der Vandale zerkratzte die die komplette linke Fahrzeugseite des Audi A4 Avant. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei Villingen, Telefon 07721 601-0 hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise zur Sachbeschädigung entgegen.