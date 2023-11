Am Mittwochnachmittag, gegen 17.30 Uhr, ist ein Mann bei einem Unfall leicht verletzt worden.

VS-Villingen (ots) - Eine 35-jährige Fahrerin eines MG war auf der Vockenhauser Straße unterwegs und wollte nach links in die Singener Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen VW Passat eines 24-jährigen Mannes, der auf der Vockenhauser Straße in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich ein 21 Jahre junger Beifahrer im VW leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 28.000 Euro.