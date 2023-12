Im Zeitraum zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, hat ein 39-jähriger Mann ein in der Saarlandstraße geparktes Auto beschädigt.

Villingen-Schwenningen (ots) - Er zerstach an einem vor dem Haus Nummer 18 geparkten dunkelgrauen Ford Tourneo alle Reifen, schlug beide Außenspiegel ab und zerkratzte das Auto ringsum. Dadurch verursachte er einen Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Personen, die den tatverdächtigen 39-Jährigen in der Nähe des Tatortes gesehen oder ihn womöglich bei der Tatausübung beobachtet haben werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Villingen, Telefon 07721 601-0, mitzuteilen.