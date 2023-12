Am Mittwochnachmittag ist eine 53-jährige Frau mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen in einem für den Straßenverkehr nicht zugelassenen Toyota gefahren und hat versucht, sich den Weisungen eingesetzter Polizeistreifen zu entziehen.

VS-Villingen - Vöhrenbach (ots) - Kurz vor 16 Uhr stellte eine Polizeistreife den nicht zugelassenen Toyota an einer Tankstelle am "Drachenloch" bei Villingen fest. Beim Erkennen des Streifenwagens fuhr die Frau zügig vom Tankstellengelände auf den Nordring und auf diesem in Richtung Villingen davon. Nachdem die Frau zunächst nicht auf die von der Polizei gegebenen Anhaltesignale reagierte, konnte der Toyota schließlich in der Wieselsbergstraße gestoppt und die Frau sowie die beiden anderen Fahrzeuginsassen von den Beamten angesprochen werden. Diese reagierten jedoch unwirsch, forderten einen Dienstausweis sehen zu wollen und setzten dann ihre Fahrt unvermittelt zunächst Richtung Stadtmitte und später Richtung Unterkirnach und Vöhrenbach fort. Erst nach dem Hinzuziehen mehrere Polizeistreifen konnte die Frau schließlich etwa eine halbe Stunde später in Vöhrenbach in der Langenbacher Straße gestellt und erneut gestoppt sowie die Fahrzeuginsassen einer Kontrolle unterzogen werden. Alle drei Insassen zeigten sich äußerst unkooperativ, verweigerten zunächst das Aussteigen und zudem, mit dem Hinweis, dass die nicht rechtmäßige Polizei ihnen nichts zu sagen habe und es sich bei der Bundesrepublik Deutschland um eine GmbH handle, die Angaben ihrer Personalien. Ein 40-jähriger Mitfahrer leistete zudem gegen die eingesetzten Beamten Widerstand, indem er nach ihnen schlug und hierbei einen Beamten leicht an der Hand verletzte. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, dürften die Frau und die beiden Mitfahrer der Reichsbürger- bzw. Selbstverwalterszene zuzurechnen sein. Neben verschiedenen begangenen Ordnungswidrigkeiten durch die drei Fahrzeuginsassen muss sich die 53-jährige Frau nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrzeugzulassung sowie wegen einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt verantworten. Gegen den 40-jährigen Mitfahrer ermittelt die Polizei wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.