Im Zeitraum von Montagabend, 23.00 Uhr, bis Dienstagvormittag, 10.30 Uhr, hat ein Unbekannter vermutlich mit einem Lastwagen oder mit einem Anhänger-Gespann einen Teil des Zaunes am Wertstoffhof in der Straße "Bei der Sägemühle" bei Harras beschädigt und sich nicht gemeldet.

Wehingen-Harras, Wertstoffhof, Lkr. Tuttlingen (ots) - Vermutlich fuhr der Unbekannte mit der rechten Seite des Lastwagens oder mit einem Anhänger gegen den Zaun und richtete dabei rund 1000 Euro an einer Ecke des Zaunes an. Hinweise zum Verursacher werden an den Polizeiposten Wehingen, Tel.: 07426 1240, erbeten.