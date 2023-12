Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages, gegen 20:00 Uhr, befuhr der 42-jährige Fahrer eines Audi S5 die Groz-Beckert-Straße in Wehingen.

Wehingen (ots) - Aus bisher noch unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab, überwand eine Böschung und fuhr in der Folge zunächst über den Treppenaufgang des Polizeipostens Wehingen und kam schließlich an der Gebäudewand zum Stehen. Der alkoholisierte Fahrer wurde leichtverletzt und kam in ein Krankenhaus, wo er auch eine Blutprobe abgeben musste. Am Polizeigebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro, am Audi entstand Totalschaden in Höhe von 35.000 Euro.