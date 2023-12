Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag ein in der Goethestraße geparktes Auto beschädigt.

Wurmlingen (ots) - Der Unbekannte warf die Heckscheibe des in der Einfahrt des Anwesens Nummer 12 abgestellten schwarzen Hyundai Kona mit einem Stein ein und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

In der Nacht zuvor kam es bereits zu einer gleich gelagerten Beschädigung eines anderen Autos.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Verursachers geben können, sich unter der Tel. 07461 941-0, beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.