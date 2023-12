Am Dienstagmorgen hat sich auf der Kreisstraße 5540 zwischen Flözlingen und Zimmern ob Rottweil ein Unfall ereignet.

Zimmern ob Rottweil (ots) - Ein 23-Jähriger fuhr mit einem Smart von Zimmern ob Rottweil kommend in Richtung Flözlingen. In einer langgezogenen Linkskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Straße ab und prallte frontal in die Leitplanke. Durch die Kollision entstand an dem Smart wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Auto. Die Höhe des Schadens an der Leitplanke ist noch nicht bekannt.