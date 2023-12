Der Polizeisportverein bietet einen neuen Kinder-Judokurs für Anfänger an.

Krefeld (ots) - Das erste Training ist am 11. Januar 2024, der Kurs richtet sich an Kinder ab sieben Jahren. Der Verein führt sie in den Sport ein und bereitet sie auf die Gürtelprüfungen vor. Das Training findet donnerstags von 17 bis 18:30 Uhr im Judozentrum auf der Gladbacher Straße 601 statt. Gern können Interessierte sechs Wochen lang unverbindlich am Training teilnehmen. Den nächsten Kurs für diese Altersgruppe wird es dann erst wieder im Januar 2025 geben.



Außerdem gibt es für noch Jüngere eine Gruppe, in der Vier- bis Siebenjährige spielerisch an den Judosport herangeführt werden: immer mittwochs von 17 bis 18 Uhr. Hierfür ist eine Anmeldung das ganze Jahr über möglich.



Alle Informationen gibt es unter www.psvkrefeldjudo.de.

