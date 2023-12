Am Mittwochmorgen (6.

Krefeld (ots) - Dezember2023) hat sich ein Mann Zugang zum Garten eines Hauses auf dem Hochbendweg verschafft und zunächst die Terrassentür ausgekundschaftet. Nachdem diese verschlossen war, ist er über das Garagendach, eine Regenrinne und ein Geländer auf den Balkon im ersten Stock hochgeklettert. Als er auch dort keine offenen Türen oder Fenster fand, verließ er das Grundstück wieder. Dabei sah ein Zeuge ihn über das Gartentor klettern. Er konnte den Mann zunächst verfolgen, verlor ihn aber schließlich aus den Augen.



Anhand von Aufnahmen des Mannes aus einer Video-Überwachungsanlage erkannten Polizisten den Verdächtigen kurz darauf in der Nähe und nahmen ihn fest. Der polizeibekannte 33-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.



(272)



