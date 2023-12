Am Dienstag (5.

Krefeld (ots) - Dezember 2023) meldete ein Zeuge der Polizei gegen 2:30 Uhr morgens zwei verdächtige Personen an der Laube eines Gartenbauvereins an der Rhodiusstraße. Die Beamten umstellten eine Laube, aus der Licht und Geräusche herausdrangen. Nachdem niemand auf Rufe reagierte, drangen die Polizisten in die Laube ein und stellten einen 42- und einen 29-Jährigen. Sie beschlagnahmten zwei Rucksäcke mit Werkzeugen und Diebesgut.



Beide Männer sind polizeibekannt, sie erwartet ein Strafverfahren. Der 42-Jährige wurde festgenommen, da er wegen Diebstahls mit Waffen noch eine Haftstrafe offen hatte.



(270)



