Der Monat Dezember hat begonnen und die Weihnachtsmärkte haben geöffnet.

Krefeld (ots) - Neben all den schönen Begleiterscheinungen der Weihnachtszeit bergen gut besuchte Veranstaltungen auch immer das Risiko, im dichten Gedränge Opfer von Taschendiebstählen zu werden.

Annika Seuffert von der Abteilung Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Krefeld hat einige Tipps zum Schutz Ihres Eigentums zusammengestellt:



Nehmen Sie nur das Nötigste mit: Was nicht dabei ist, kann auch nicht gestohlen werden. Tragen Sie Geld, Zahlungskarten, Papiere und Smartphone in verschlossenen Innentaschen der Kleidung sowie Handtaschen und Rucksäcke stets verschlossen auf der Körpervorderseite. Legen Sie Ihre Wertsachen nicht offen in Kinderwagen oder Rollatoren.



Oft handeln die Täter in Gruppen: Einer lenkt Sie ab, jemand anderes entwendet Ihnen zum Beispiel das Portemonnaie, und der Dritte verschwindet mit der Beute. Bleiben Sie besonders achtsam, wenn Sie von Unbekannten angerempelt oder angesprochen werden.



Halten Sie Ihre PIN geheim: Lernen Sie Ihre Geheimzahl für Zahlungskarten auswendig, und bewahren Sie sie nicht im Portemonnaie auf - sonst wird sie auf dem Weihnachtsmarkt gleich mitgestohlen.



Wer Opfer eines Taschendiebstahls geworden ist, sollte umgehend alle abhandengekommenen Zahlungskarten sperren (Sperrnotruf: 116 116) und die Polizei verständigen! Zusätzlich empfiehlt die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes die "Sperr-App 116 116" für das Smartphone herunterzuladen, um in Notfällen alle Daten beisammenzuhaben.



Passen Sie auf Ihre Wertgegenstände auf und genießen Sie die Spaziergänge über Krefelds schöne Weihnachtsmärkte.

