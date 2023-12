Kassel-Süd: Wegen zwei Bierdosen im Gesamtwert von 2,68 Euro hat ein 34-jähriger Mann am gestrigen Dienstagabend einen Ladendetektiv geschlagen, der ihn beim Diebstahl ertappt hatte und am Verlassen des Geschäfts hindern wollte.

Kassel (ots) - Die Tat hatte sich gegen 18:10 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Frankfurter Straße in der Kasseler Südstadt ereignet. Der 62-jährige Mitarbeiter hatte zu dieser Zeit beobachtet, wie der Mann zwei Bierdosen in seine Jackentaschen steckte und anschließend den Kassenbereich Richtung Ausgang passierte, ohne zu bezahlen. Als der Detektiv den Bierdieb stoppen wollte und dieser versuchte zu flüchten, kamen dem 62-Jährigen zwei couragierte Zeugen zur Hilfe, um den 34-Jährigen festzuhalten. Dieser erhielt daraufhin ebenfalls Unterstützung von einem gleichaltrigen Freund, der ihn losreißen wollte. Gleichzeitig soll der Dieb den Detektiv gegen den Kopf und die Brust geschlagen haben. Letztlich gelang es mithilfe weiterer hinzugeeilter Mitarbeiter des Geschäfts den renitenten 34-Jährigen und seinen Begleiter festzuhalten, bis die alarmierte Streife des Polizeireviers Mitte eintraf. Nach Herausgabe des zwei Bierdosen mussten die beiden Festgenommenen die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier begleiten. Die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls dauern an.