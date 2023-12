Kassel-Mitte: Zu einer "doppelten" Unfallflucht wurde eine Streife des Polizeireviers Mitte am vergangenen Donnerstagnachmittag, dem 21. Dezember 2023, zur Kasseler Rathaus-Kreuzung von einer Zeugin gerufen.

Kassel (ots) - Während der mutmaßliche Autofahrer nachträglich identifiziert werden konnte, blieben die Ermittlungen zu dem unbekannten Fußgänger, der angefahren worden sein soll, bis dato erfolglos. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei erbitten daher nun weitere Zeugenhinweise.



Wie die Zeugin den aufnehmenden Beamten schilderte, hatte sie gegen 16:20 Uhr direkt hinter dem unbekannten Fußgänger an der grünen Ampel vom Rathaus kommend die Fünffensterstraße in Richtung Wilhelmshöher Allee überquert. Hierbei sei plötzlich der auf dem linken Abbiegefahrstreifen an der Ampel stehende blaue Skoda losgefahren und mit dem Fußgänger zusammengestoßen. Der dunkel gekleidete Mann habe vor Schmerzen aufgeschrien und sei augenscheinlich verletzt auf die andere Straßenseite gehumpelt, wo sich seine Spur verliert. Der Autofahrer hielt kurz an, drehte dann aber an der Ampel und fuhr in Richtung Frankfurter Straße davon, so die Zeugin. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte der mutmaßliche Fahrer des Skoda, ein 72-jähriger Mann aus dem Werra-Meißner-Kreis, noch am Nachmittag an seiner Wohnanschrift durch eine Streife angetroffen werden. Da er zu diesem Zeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, musste er sich einer Blutprobe unterziehen, die nun Aufschluss darüber geben soll, ob er auch alkoholisiert am Steuer gesessen hatte.



Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.