Habichtswald-Dörnberg (Landkreis Kassel): Am gestrigen Donnerstagmittag kam es im Habichtswalder Ortsteil Dörnberg zu einem Brand in einem Schuppen.

Kassel (ots) - Dabei wurde ein 56-Jähriger aus Habichtswald schwer, aber nach derzeitigen Erkenntnissen nicht lebensgefährlich verletzt, seine gleichaltrige Ehefrau erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen anschließend in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache werden beim für Brände zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Die genaue Ursache für das Feuer ist derzeit noch nicht bekannt, Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen den Ermittlern aktuell aber nicht vor.



Ausgebrochen war das Feuer gestern gegen 12:20 Uhr in einem Gebäude auf dem hinteren Teil eines Grundstücks an der Wolfhager Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand der Brand im Bereich einer dort befindlichen Gasflasche, wobei die genaue Ursache noch nicht feststeht. Der 56-Jährige hatte sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in dem Schuppen aufgehalten und war schwer verletzt worden, wonach er das Gebäude schließlich noch verlassen konnte. Der Schuppen war im weiteren Verlauf in Vollbrand geraten und von der alarmierten Feuerwehr gelöscht worden. Der Schaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.