Kaufungen-Papierfabrik (Landkreis Kassel): Unbekannte haben zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag in Kaufungen-Papierfabrik eine Sattelzugmaschine im Wert von ca. 90.000 Euro gestohlen.

Kassel (ots) - Der Diebstahl des Fahrzeugs wurde am Sonntag, gegen 13:00 Uhr, bemerkt. Letztmalig gesehen worden war die am Straßenrand in der Industriestraße abgestellte Zugmaschine am Freitag, gegen 15:30 Uhr. Wie genau die Diebe vorgingen, ist derzeit noch unklar. Von dem weißen DAF-Lkw, Typ XF 480 FT, fehlt trotz der am Sonntag eingeleiteten europaweiten Fahndung bislang jede Spur. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der gestohlenen Sattelzugmaschine geben können.



Die weiteren Ermittlungen werden beim für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.