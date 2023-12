Kassel-Nord: Besonders dreist ist ein bislang unbekannter Ladendieb am gestrigen Donnerstagabend in einem Discounter in der Kasseler Nordstadt vorgegangen: Mit einem Einkaufswagen voller Getränke, Alkohol und Lebensmittel verließ er im Eilschritt das Geschäft, ohne zu bezahlen.

Kassel (ots) - Ein anderer Kunde hatte anschließend die Verfolgung des flüchtenden Täters aufgenommen, woraufhin dieser den Wagen, an dem auch noch ein Rad abgebrochen war, schließlich samt Beute stehenließ und Fersengeld gab. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Ladendieb geben können. Es soll sich um einen ca. 25 Jahre alten, ca. 1,70 Meter großen und schlanken Mann mit kurzen schwarzen Haaren und dunklerem Teint gehandelt haben, der eine dunkle Jacke, eine blaue Jeans und weiße Sneaker trug.



Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Nord berichtet, hatte sich die Tat in dem Geschäft in der Niedervellmarer Straße gegen 18:15 Uhr ereignet. Nachdem der Dieb vor dem Geschäft von dem Zeugen angesprochen worden war, ergriff er mit dem Wagen die Flucht in die Niedervellmarer Straße und weiter in Richtung Bunsenstraße. Offenbar wegen des Schadens am Wagen und des ihn verfolgenden Zeugen ließ er den Einkaufswagen mit Waren im Wert von knapp 300 Euro schließlich stehen.



Wer den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.